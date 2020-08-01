مصدر: وزير التعليم يُعلن تفاصيل نتائج الثانوية في مؤتمر الثلاثاء

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يوجد اتجاه داخل الوزارة لعقد مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي والدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم إذاعة هذا المؤتمر على القنوات التلفزيونية على غرار ما حدث في مؤتمر إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.وأشار المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزير سوف يعلن نسبة النجاح في الشهادة الثانوية وتفاصيل نتائج الشهادة الثانوية بالإضافة إلى إعلان أسماء الأوائل.وكانت قد كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الأوائل هذا العام في نتيجة الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠ من ٤٨ إلى٥٠ طالب وطالبة.وأشارت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن عدد الأوائل شعبة الأدبي أكثر من شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالإضافة إلى أن عدد الفتيات في الأوائل أكثر من الأولاد.