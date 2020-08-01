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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ظل الخال.. نهال كمال تسجل أيام الفرح وجبال الأحزان مع الأبنودي

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:17 م
الأبنودي
الأبنودي
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تجربة فريدة تقدمها دار ريشة للنشر والتوزيع بالتخصص فى مجال نشر المذكرات والسير الذاتية، حيث بدأت إنتاجها بمذكرات لعدد من الشخصيات البارزة فى الوسطين الفنى والثقافى.

«الدستور» تحتفى بالمولود الجديد فى «عالم النشر» وبالإصدارات القيمة عبر نشر فصول من ٤ إصدارات للدار هى: مذكرات هانى شنودة للكاتب مصطفى حمدى، ومذكرات فريد شوقى لإيريس نظمى، ومذكرات محمد رشدى لسعيد الشحات، و«ساكن فى سواد الننى» وهى مذكرات الإعلامية نهال كمال عن حياتها مع الشاعر عبدالرحمن الأبنودى.

نهال كمال تتذكر «1»: حياتى مع الأبنودى
نهال كمال تتذكر «2»: النجمة شريهان
نهال كمال تتذكر «3»: السيدة ماجدة الرومى
نهال كمال تتذكر «4»: الموسيقار عمار الشريعى
نهال كمال تتذكر «5»: العبقرى بليغ حمدى
نهال كمال تتذكر «6»: كيف مات «الخال»؟

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