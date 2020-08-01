التحقيق في مصرع طفل غرقا بحمام سباحة بأوسيم

يجري رجال المباحث، تحريات مكثفة في واقعة مصرع طفل غرقا أثناء اللعب بحمام سباحة غير مرخص بأوسيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالكه، وأخطرت النيابة للتحقيق.تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص بحمام سباحة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين غرق طفل يبلغ من العمر 15 عاما، بحمام سباحة بدون ترخيص، وتم انتشال جثته، وضبط مالك حمام السباحة الذي يديره دون تنفيذ اشتراطات الأمان، وتوفير منقذ للأطفال.وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.