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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أحمد الجار الله ينتقد قرار الكويت حظر الطيران مع مصر: متسرع وغير مدروس

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:42 م
أحمد الجار الله
أحمد الجار الله
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انتقد الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله، قرار الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بحظر الطيران التجاري مع 31 دولة من ضمنها مصر.

وكتب أحمد الجار الله على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ما الذي يجري عندنا قرارات متسرعة وبعضها غير مدروس.. فجاءة الطائرات في الفضاء تُمنع من دخول الكويت من صاحب هذا القرار.. الكويتيون مسموح لهم بالعودة.. يبدوا أن كورونا لا تعرف أجسادنا.. منعنا الآخرين لأننا نشك أنهم يحملون كورونا.. أمرنا يا وزير الصحة أصبح مضحك يبدوا أنها تهديدات النائبة صفاء الهاشم".

وتابع: "يا رئيس الحكومة وينك أنت غايب عما يجري عندنا من لخبطة يا رئيس الحكومة أقصد حكومتنا الكويتية ما الذي يجري النائبة صفاء الهاشم تهدد وزير الصحة بغلق الأجواء وتنصاع الصحة وتعاد الطائرات المتوجهة للكويت لمطاراتها وش القصة أدمغتنا تلف يا رئيس الحكومة هل يبدوا أنكم مشغولين بذبح خروف العيد".

وأعلنت الكويت، اليوم السبت، حظر الطيران التجاري إلى 31 دولة على مستوى العالم بينها مصر بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا بها.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، في بيان صحفي، إنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري إلى 31 دولة.

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