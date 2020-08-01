أحمد عز يغني «بتصالحني حبة» في عرض «علاء الدين» (فيديو)

فاجأ النجم أحمد عز جمهور مسرحية علاء الدين أمس بغناء «بتخاصمني حبة وتصالحني حبة» في مشهد جمعه مع الفنانة تارا عماد.ونشر الفيديو الفنان محمد جمعة عبر صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك».وشهدت غناء «عز» تفاعلا كبيرا من جمهور العرض الذي تزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.المسرحية الاستعراضية الكوميدية «علاء الدين» يشارك في بطولتها محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام إسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري.