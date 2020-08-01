«يراقبوني بشدة».. تعليق مثير من أنابيلا هلال على صورتها مكشوفة الصدر

شاركت الإعلامية أنابيلا هلال، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" صورة جديدة لها.وظهرت أنابيلا هلال في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت توب جذاب بحمالات ومكشوف الصدر باللون البني الفاتح، كما اعتمدت مكياج ترابي ناعم زادها جاذبية، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها.ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.وعلقت "أنابيلا" على الصورة، قائلة: "يكرهونك بشدة ويراقبونك بكل دقة".