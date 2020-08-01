رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة تعديات وإخلاء الشواطئ في إبشواي بالفيوم

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:26 م
حملة إزالة بالفيوم
حملة إزالة بالفيوم
الفيوم - زينب علاء
طباعة
تابع مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي، كافة أعمال المدينة والقرى خلال أول وثاني أيام العيد، حيث تفقد أعمال ذبح الأضاحي بالمجازر المحددة، للتأكد من سلامتها.

ووجه رئيس المركز، بتكثيف أعمال النظافة بالطرق السياحية ومداخل القرى، وكلف كلا من وصفي الشيمي نائب رئيس المركز لشئون القري، ومحمد موسي نائب رئيس المركز، ومحمود فتح الباب نائب رئيس المركز لشئون المرافق والإشغالات، بالتصدي لأي استغلال من المخالفين لأيام إجازة عيد الأضحى بتنفيذ أي أعمال مخالفة للقانون، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لسور مخالف بناحية الوحدة المحلية بسنرو القبلية بطول ٣٠ مترا وارتفاع ٢ متر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، بحضور المهندس محمود الجمال رئيس الوحدة.

كما وجه أيضًا بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن حظر الشواطئ والمتنزهات العامة خلال أيام عيد الأضحى ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث تم إخلاء كافة الشواطئ والمتنزهات العامة على ضفاف بحيرة قارون بالوحدة المحلية بشكشوك، وكذلك الشواطئ الخاصة بالمنشآت السياحية حفاظا على أهالي المركز من تجدد انتشار فيروس كورونا، بسبب تواجد الوافدين من خارج المركز، وكذلك متابعة التزام المحلات والكافيهات واستمرار حظر الشيشة ومصادرة الشيش ومتعلقات الكافيهات والمقاهي المخالفة.

موضوعات متعلقة

مصري بالكويت بعد إلغاء رحلته: «مشوفتش ولادي من سنة» (فيديو)

مصدر: عدد أوائل الثانوية يقترب من الـ50 أغلبهم فتيات

«التعليم» تحدد طلاب الثانوية العامة المسموح لهم بدخول الدور الثانى

«رئيس الثانوية العامة»: إعلان الأوائل بعد إجازة العيد ونحذر من النصب

الصور

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»

فريد شوقى يروى «3»: قصة المعجبة التى أصبحت زوجتى

فريد شوقى يروى «2»: مشاهد من الجحيم الذى عشته فى بيت هدى سلطان

نجم الساعة

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

منوعات

موعد صرف المعاشات هذا الشهر.. معاشات شهر أغسطس 2020

اليونان تدشن أول متحف تحت الماء على حطام سفينة تاريخية

آخر موعد لذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك

4 علامات تدل على الإصابة بضربة شمس

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
المزيد

الثقافة

مجرد رسالة من عجوز

شجن

الأمير المحظوظ

روشتة يوسف إدريس للقراءة: لابد أن تكون محتاجًا حتى تفتح لك بابها السحري