إزالة تعديات وإخلاء الشواطئ في إبشواي بالفيوم

تابع مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي، كافة أعمال المدينة والقرى خلال أول وثاني أيام العيد، حيث تفقد أعمال ذبح الأضاحي بالمجازر المحددة، للتأكد من سلامتها.ووجه رئيس المركز، بتكثيف أعمال النظافة بالطرق السياحية ومداخل القرى، وكلف كلا من وصفي الشيمي نائب رئيس المركز لشئون القري، ومحمد موسي نائب رئيس المركز، ومحمود فتح الباب نائب رئيس المركز لشئون المرافق والإشغالات، بالتصدي لأي استغلال من المخالفين لأيام إجازة عيد الأضحى بتنفيذ أي أعمال مخالفة للقانون، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لسور مخالف بناحية الوحدة المحلية بسنرو القبلية بطول ٣٠ مترا وارتفاع ٢ متر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، بحضور المهندس محمود الجمال رئيس الوحدة.كما وجه أيضًا بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن حظر الشواطئ والمتنزهات العامة خلال أيام عيد الأضحى ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث تم إخلاء كافة الشواطئ والمتنزهات العامة على ضفاف بحيرة قارون بالوحدة المحلية بشكشوك، وكذلك الشواطئ الخاصة بالمنشآت السياحية حفاظا على أهالي المركز من تجدد انتشار فيروس كورونا، بسبب تواجد الوافدين من خارج المركز، وكذلك متابعة التزام المحلات والكافيهات واستمرار حظر الشيشة ومصادرة الشيش ومتعلقات الكافيهات والمقاهي المخالفة.