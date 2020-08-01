وزيرة الهجرة تنفى ما نسب لها من تصريحات بشأن منع المصريين دخول الكويت

نفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ما تم تداوله على أحد المواقع، بشأن تصريحات نسبت لها على غير الواقع.وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن التصريحات التى نسبت لها وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بشأن المطالبة بتوضيح من الحكومة الكويتية بسبب وضع مصر من ضمن الدول الممنوع مواطنيها دخول الكويت، ليس لها أساس من الصحة، مطالبة وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى نشر أى معلومات أو تصريحات.وجددت الوزيرة، الرفض والاستنكار للمحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسعى لاختلاق تصريحات غير صحيحة، مؤكدة أن "جهات مُغرضة" تقف وراء "هذه الإساءات" لاستهداف "العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين".ونشرت عددا من وسائل الإعلام على موقع التواصل "تويتر" تصريح نسب لوزيرة الهجرة تطلب فيه توضيح من الحكومة الكويتية؛ بسبب وضع مصر من ضمن الدول الممنوع مواطنيها دخول الكويت وهو ما نفته وزيرة الهجرة.