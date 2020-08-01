إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص بطريق "حوش عيسي - دمنهور" بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة المستشفى المركزي بحوش عيسي، يفيد بوصول مصابين بحادث تصادم، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث بقسم شرطة حوش عيسي، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص بطريق "حوش عيسى - دمنهور".وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وهم كل من: "محمد فرج، 10 سنوات، أحمد فرج نصر، 23 سنة، سعيد عز الدين حفني، 50 سنة، نصر عز الدين حفني، 52 سنة"، وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.