رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل ربع إصابات كورونا عالميًا بـ4.4 مليون حالة

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:18 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
طباعة
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى أربعة ملايين و395.176 حالة بزيادة 68605 إصابات عن الإحصاء السابق لها.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد 1371 حالة ليصل الإجمالي إلى 149.993 شخص.

وأشارت المراكز إلى أن هذا الإحصاء يغطي الفترة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 31 يوليو.

وكان الإحصاء السابق قد تم قبل ذلك بيوم، ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووصل إجمالي عدد إصابات كورونا حول العالم حتى الآن إلى 17.903.826.

موضوعات متعلقة

«مصر للطيران» تعلن وقف الرحلات للكويت

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

مصطفى بكري يعلق على قرار الكويت بوقف الرحلات لمصر

بعد «المنع الكويتي».. فيديو يوثق لحظة عودة الطائرات من الأجواء السعودية إلى مصر

الصور

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»

فريد شوقى يروى «3»: قصة المعجبة التى أصبحت زوجتى

فريد شوقى يروى «2»: مشاهد من الجحيم الذى عشته فى بيت هدى سلطان

نجم الساعة

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

منوعات

موعد صرف المعاشات هذا الشهر.. معاشات شهر أغسطس 2020

اليونان تدشن أول متحف تحت الماء على حطام سفينة تاريخية

آخر موعد لذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك

4 علامات تدل على الإصابة بضربة شمس

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
المزيد

الثقافة

مجرد رسالة من عجوز

شجن

الأمير المحظوظ

روشتة يوسف إدريس للقراءة: لابد أن تكون محتاجًا حتى تفتح لك بابها السحري