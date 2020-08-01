أمريكا تسجل ربع إصابات كورونا عالميًا بـ4.4 مليون حالة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى أربعة ملايين و395.176 حالة بزيادة 68605 إصابات عن الإحصاء السابق لها.وأضافت أن عدد الوفيات زاد 1371 حالة ليصل الإجمالي إلى 149.993 شخص.وأشارت المراكز إلى أن هذا الإحصاء يغطي الفترة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 31 يوليو.وكان الإحصاء السابق قد تم قبل ذلك بيوم، ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.ووصل إجمالي عدد إصابات كورونا حول العالم حتى الآن إلى 17.903.826.