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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر: عدد أوائل الثانوية يقترب من الـ50 أغلبهم فتيات

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:15 م
رضا حجازي
رضا حجازي
ريم محمود
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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد أوائل الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠ يتراوح بين ٤٨ لـ٥٠ طالبا وطالبة.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن عدد الأوائل شعبة الأدبي أكثر من شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة، بالإضافة إلى أن عدد الفتيات في الأوائل أكثر من الذكور.

وكانت قد قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 60 ألف طالب تقريبًا بالثانوية العامة بشعبها الثلاثة، استفادوا من قواعد الرأفة الجديدة التي أقرها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بواقع 10% من النهاية العظمى لكل مادة، تقديرًا للظروف التي مروا بها بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وما ترتب عليها من آثار.

وأضافت المصادر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن أكثر المواد التي تم تطبيق درجات الرأفة فيها بنتيجة الشهادة الثانوية والمقرر اعتمادها الثلاثاء المقبل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هي الفيزياء والرياضيات بكامل فروعها، فيما تصدرت مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية)، وبعدها اللغة الأجنبية الثانية، بالإضافة إلى الفلسفة والمنطق لطلاب الأدبي.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الشهادة الثانوية الثلاثاء المقبل، على أن يتم إعلانها الأربعاء.

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