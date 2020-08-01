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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 2225 طن مخلفات من شوارع كفر الشيخ خلال عيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:08 م
مخلفات شوارع كفر
مخلفات شوارع كفر الشيخ
عمرو الشامي
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال المحافظ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم السبت، 2225 طنا بـ 13 مركزا ومدينة: "كفرالشيخ 349 طنا، برج البرلس 70 طنا، سيدي سالم 145 طنا، سيدي غازي 35 طنا، بلطيم 100 طن، الرياض 80 طنا، الحامول 151 طنا، مصيف بلطيم 35 طن، قلين 120 طنا، بيلا 250 طنا، دسوق 460 طنا، فوه 250 طنا، مطوبس 180 طنا"، بإجمالي 2225 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد المحافظ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

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