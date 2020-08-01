بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

من هو الأول على الثانوية العامة 2020

وقالت المصادر لـ"الدستور"، إن الأول علي الثانوية العامة هذا العام طالبة من القاهرة، بمدرسة حكومية، شعبة علمي علوم، وحاصلة على ٤٠٩.٥ درجة.





نتيجة الثانوية العامة 2020

وكانت قد قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 60 ألف طالب تقريبًا بالثانوية العامة بشعبها الثلاثة، استفادوا من قواعد الرأفة الجديدة التي أقرها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بواقع 10% من النهاية العظمى لكل مادة، تقديرًا للظروف التي مروا بها بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وما ترتب عليها من آثار.



اقرأ أيضا.. وكانت قد قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 60 ألف طالب تقريبًا بالثانوية العامة بشعبها الثلاثة، استفادوا من قواعد الرأفة الجديدة التي أقرها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بواقع 10% من النهاية العظمى لكل مادة، تقديرًا للظروف التي مروا بها بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وما ترتب عليها من آثار.اقرأ أيضا..



وأضافت المصادر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن أكثر المواد التي تم تطبيق درجات الرأفة فيها بنتيجة الشهادة الثانوية والمقرر اعتمادها الثلاثاء المقبل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هي الفيزياء والرياضيات بكامل فروعها، فيما تصدرت مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية)، وبعدها اللغة الأجنبية الثانية، بالإضافة إلى الفلسفة والمنطق لطلاب الأدبي.



ومن المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الشهادة الثانوية الثلاثاء المقبل، على أن يتم إعلانها الأربعاء.