«الزراعة» تنظم حملات لمتابعة ذبح الأضاحي والتعديات على الأراضي

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة الذبح في المجازر وخارجها.وقال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن هناك تكليفا من السيد القصير وزير الزراعة، برفع درجة الاستعداد القصوي بمدريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات وكذلك الإدارات المركزية لحماية الأراضي لعمل متابعات دورية للرقعة الزراعية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية ومديريات الزراعة بالمحافظات، كما أن هناك تكليفا من الوزير باتخاذ إجراءات صارمة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد على الأراضي الزراعية.وأضاف القرش في تصريحات لـ«الدستور» أن الوزارة تكثف جهود الحملات البيطرية على أماكن بيع وتداول اللحوم ورصد أي مخالفات واتخاذ إجراءات صارمة بشأنها، مشيرا إلى أن هناك حملات رقابية من الإنتاج الحيواني والطب البيطري على أماكن بيع اللحوم الحية، للتأكد من سلامتها وإجراءات الرعاية والتربية والتغذية للماشية والأغنام.وأوضح «القرش» أن هناك تواجد مكثف من الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر والتشديد على التواجد المستمر لفحص اللحوم التي تم ذبحها، واستعدادهم للفحص والرقابة على الذبح.