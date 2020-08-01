بـ«هوت شورت».. ريهام أيمن بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها (صور)

شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها.وظهرت ريهام بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوزة بيضاء أوفر سايز مكشوفة من على البطن، ونسقت معها شورت بيج، وانتعلت صندل باللون الأسود، كما اعتمدت نظارة شمسية سوداء وقبعة أنيقة، واعتمدت مكياج ناعم زاد من جاذبية إطلالتها.وعلقت ريهام على الصورة، قائلة: "صيفي لسا شغال".يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.