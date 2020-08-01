اكتشاف مدينة أموات قديمة في إسبانيا (فيديو)

عرضت قناة "روسيا اليوم"، فيديو يرصد اكتشاف مفاجئ لمدينة أموات قديمة قرب طريق سريع في إسبانيا.واكتشف مجموعة من علماء الآثار، ما لا يقل عن 90 مقبرة تعود إلى العصور القديمة المتأخرة وفترة العصور الوسطى المبكرة وذلك قرب طريق سريع في بلدية جرانون، في لاريوخا الإسبانية.وقال مدير مشروع التنقيب لويس ألبرتو فيلانويفا، إن الاكتشاف سيساعد على فهم تلك الفترة التاريخية.وأضاف أن المقابر مسيحية وأن نسبة الهياكل العظمية التي تعود لأطفال رضع كبيرة.