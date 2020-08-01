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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر تعترض على تحرك تركي فى البحر المتوسط: اعتداء على حقوقنا السيادية

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:40 م
السيسي
السيسي
ألفت الكحلي
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أعلنت مصر اعتراضها على تحرك تركي فى البحر المتوسط، ووصفته بأنه اعتداء على حقوق مصر السيادية.

جاء ذلك تعليقاً على الإنذار الملاحى الصادر من دولة تركيا، بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمى فى الفترة من 21 يوليو إلى 2 أغسطس.

وأعرب أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحى مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، مؤكدًا على أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكًا واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط، ومشددًا على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.

ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن جمهورية مصر العربية قد أودعت اعلانًا لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها فى المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى 11 يوليو 1983.

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