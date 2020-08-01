حسن ضوة: الشعب التركي لم يعد يتحمل انتهاكات أردوغان وصمت دولي مريب

صرح المهندس حسن ضوة، القيادي بحزب الغد ونائب رئيس الجبهة العربية للقطاع الاقتصادي بأن استمرار انتهاكات أردوغان من خلال قمع المحامين بل والجيش وأغلب ممن يعملون في مؤسسات تركية جعلت أغلبية الشعب التركي يلفظه ويلفظ أفعاله وممارساته.وأعلن في بيان له، أن تركيا وشعبها لا يمكنها أن تتحمل هذا الاستبداد وسيادة الدولة وحماية أمنها ليست بخنق وسائل التواصل الاجتماعي وتقييد الحريات والمعارضة البناءة.واستنكر ضوة الصمت الدولي المريب تجاه قمع أردوغان لشعبه وانتهاجه لكافة ممارسات تضييق الخناق على الحريات وكل من يفكر في انتقاد سياساته وممارساته الإرهابية.