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سياسي

«مرشحو الوفد» في جولات لحث الناخبين على المشاركة بانتخابات «الشيوخ»

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:28 م
انتخابات
انتخابات
إسلام نصير
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يستكمل مرشحو حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بعدد من المحافظات جولاتهم؛ لحث الناخبين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ والنزول بقوة يوم عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع.

ففي محافظة القاهرة نظم المستشار خلف عوض إبراهيم، مرشح حزب الوفد ضمن المقاعد الفردية، عددا من اللقاءات مع أهالي الدائرة، وذلك لحثهم على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وتوعيتهم بأهمية النزول بقوة لصناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم ومن يمثلهم ويعبر عن مطالبهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم وجود تجمعات وارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد إبراهيم، خلال لقائه بالأهالي، على أهمية المشاركة بإيجابية وفاعلية كبيرة خلال الانتخابات، وعدم التقاعس على الإدلاء بأصواتهم، لأن ذلك واجب وطني ملزم على كل فرد يحيى تحت لواء الدولة المصرية الحديثة.

وأوضح مرشح الوفد، كيفية التصويت للأهالي لا سيما كبار السن والمسنين، وكذلك مهام ووظائف مجلس الشيوخ الذي سيقوم بها، وذلك حتى تكون الأهالي على دراية كاملة بالمجلس الجديد، وعلى وعي بمهامه وفائدته في إثراء الحياة التشريعية في مصر، والتي ستنعكس بكل تأكيد على الشارع المصري.

وفي محافظة الإسكندرية بدأ الدكتور عادل السراجي، مرشح حزب الوفد ضمن المقاعد الفردية، حملته الانتخابية مرشحا لمجلس الشيوخ، بعقد عدد من اللقاءات مع الناخبين لحثهم على المشاركة في الانتخابات، وتوعيتهم بضرورة النزول بقوة يوم الاقتراع لأنه واجب وطني ويجب على كل مصري المشاركة ليختار من يصلح والأكفأ بالقيام بوظائف ومهام مجلس الشيوخ.

ولفت المرشح الوفدي للناخبين، إلى أن مجلس الشيوخ سيمثل غرفة ثانية لمجلس النواب وسيعاون أعضاءه في مهمة التشريع بإضفاء الخبرة والكفاءة القانونية في دراسة وتحليل مشروعات القوانين والموضوعات المحالة من قبل رئيس الجمهورية.

وفي محافظة الجيزة أجرى المحاسب، محمد الكردي، المرشح ضمن مرشحي المقاعد الفردية، جولة ضمن فعاليات حملته الانتخابية لحث الناخبين على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية والنزول بقوة للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع، وذلك بمنطقة بولاق الدكرور.

والتقى الكردي، بعدد من الأهالي من الشباب وكبار السن والمسنين، ودار نقاش معهم وضح فيه المرشح الوفدي أهمية وجود غرفة ثانية لمجلس النواب ممثلة في مجلس الشيوخ، وتعريف الناخبين بالمهام والوظائف التي سيقوم بها المجلس الجديد، بجانب حثهم وتوعيتهم بأهمية النزول يوم التصويت والإدلاء بصوتهم للمرشح الأفضل والأصلح والذي سيعبر عن احتياجاتهم ومطالبهم.

وتناول مرشح الوفد التعريف بذاته وسيرته الذاتية أمام الناخبين، وتوضيح معالج البرنامج الانتخابي الخاص به، بجانب الحديث مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم والعقبات التي تقف حائل دون توفير حياة كريمة لهم.

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