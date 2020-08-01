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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تعلن 6 طرق لمراجعة حجز رحلات الكويت

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:27 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء جميع رحلاتها المجدولة للكويت اعتبارًا من اليوم لحين إشعار آخر، في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة، في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا، بناءً على تعليمات السلطات الصحية هناك.

وناشدت «مصر للطيران» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الطرق الآتية:

- الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران علي رقم 1717 أو على رقم 090070000.

- الاتصال دولي من خلال الرقم 97144358444+.

- للاتصال من داخل السعودية على رقم 8008200140.

- من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

- زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين.

وأشارت شركة مصر للطيران أنّ مركز الاتصالات يعمل على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع.

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