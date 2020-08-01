«مصر للطيران» تعلن 6 طرق لمراجعة حجز رحلات الكويت
السبت 01/أغسطس/2020 - 07:27 م
أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء جميع رحلاتها المجدولة للكويت اعتبارًا من اليوم لحين إشعار آخر، في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة، في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا، بناءً على تعليمات السلطات الصحية هناك.
وناشدت «مصر للطيران» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الطرق الآتية:
- الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران علي رقم 1717 أو على رقم 090070000.
- الاتصال دولي من خلال الرقم 97144358444+.
- للاتصال من داخل السعودية على رقم 8008200140.
- من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]
- زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين.
وأشارت شركة مصر للطيران أنّ مركز الاتصالات يعمل على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع.
وناشدت «مصر للطيران» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الطرق الآتية:
- الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران علي رقم 1717 أو على رقم 090070000.
- الاتصال دولي من خلال الرقم 97144358444+.
- للاتصال من داخل السعودية على رقم 8008200140.
- من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]
- زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين.
وأشارت شركة مصر للطيران أنّ مركز الاتصالات يعمل على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع.