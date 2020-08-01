مصري داخل طائرة بالكويت: «بعد نصف ساعة قالوا مش هنطير» (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو لمصري داخل طائرة كانت ستقلع من الكويت إلى القاهرة، لكنها توقفت بسبب تطبيق قرار حظر الطيران التجاري.وقال المواطن المصري: «أنا في الطيارة، والعالم كلها في الطيارة وكنا خلاص هنطير لكن وقفونا وقعدوا نصف ساعة قالوا خلاص مش هنطير».وأضاف: «بيكلمونا بعد ما قعدنا كل ده، بيقولوا إن الطيران المدني أصدر قرارا من 3 دقايق بإلغاء الرحلات وممنوع السفر، وأخدت خروج إني أسافر هينزلونا تاني».