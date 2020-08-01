مصري داخل طائرة بالكويت: «بعد نصف ساعة قالوا مش هنطير» (فيديو)
السبت 01/أغسطس/2020 - 07:19 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو لمصري داخل طائرة كانت ستقلع من الكويت إلى القاهرة، لكنها توقفت بسبب تطبيق قرار حظر الطيران التجاري.
وقال المواطن المصري: «أنا في الطيارة، والعالم كلها في الطيارة وكنا خلاص هنطير لكن وقفونا وقعدوا نصف ساعة قالوا خلاص مش هنطير».
وأضاف: «بيكلمونا بعد ما قعدنا كل ده، بيقولوا إن الطيران المدني أصدر قرارا من 3 دقايق بإلغاء الرحلات وممنوع السفر، وأخدت خروج إني أسافر هينزلونا تاني».
وقال المواطن المصري: «أنا في الطيارة، والعالم كلها في الطيارة وكنا خلاص هنطير لكن وقفونا وقعدوا نصف ساعة قالوا خلاص مش هنطير».
وأضاف: «بيكلمونا بعد ما قعدنا كل ده، بيقولوا إن الطيران المدني أصدر قرارا من 3 دقايق بإلغاء الرحلات وممنوع السفر، وأخدت خروج إني أسافر هينزلونا تاني».
لمن سأل اعتبارا من اليوم تم تطبيق قرار حظر الطيران التجاري من الدول التي تم ذكرها ولم تصل اي طائرة من مصر الي الكويت فقط طائرة واحدة وصلت من لبنان. pic.twitter.com/vPF7jeXd58— حمد السريع (@bomshary871) August 1, 2020