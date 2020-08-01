مصري بالكويت بعد إلغاء رحلته: «مشوفتش ولادي من سنة» (فيديو)

نشرت صحيفة «المجلس» الكويتية فيديو يرصد رد فعل مقيم مصري يُدعى «أبومحمد» على إلغاء رحلته إلى مصر.وبحسب الفيديو الذي نشرته الصحيفة، قال المواطن المصري: «عايز أروح البيت أشوف ولادي بس هل ده كتير؟، ولادي اللي مستنيين يشوفوني في مصر، أشوفهم بس وبعدها أموت، لا عايز آكل ولا أشرب ولا اشتغل في الكويت ولو فيها جميع الإغراءات».وأكمل: «إبني مشوفتوش بقالي 3 سنين لأنه بيدرس في روسيا طب، وكل ما ينزل مصر أكون في الكويت، ولما أنزل يكون في روسيا، وهو موجود المرادي.. منزلتش بقالي سنة، مراتي مشوفتهاش من سنة هيا وباقي أولادي».واستطرد: «المسجون أفضل مني، على الأقل بيجيله زيارات وأنا لأ.. أنا لو مسجون كإرهابي أو بتاع مخدرات أهلي هيزوروني، الناس اللي ماشية غلط بقت هي اللي عايشة».وواصل: «أنا سلمت السكن ومبقاش ليا بيت في الكويت وراجع مصر دلوقتي، والشرطة بتقولي روح.. هروح فين وأبات عند مين؟ أنا حاجز وماشي رسمي وكل شئ معايا».