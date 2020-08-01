ريهام سعيد تستغيث بعد تحرش 6 شباب بها: «قالولي إنتي رد سجون» (فيديو)

استغاثت الإعلامية ريهام سعيد، بالشعب المصري بعد تعرضها للتحرش أمام منزلها في مارينا بالساحل الشمالي، أثناء قضائها إجازة عيد الأضحى هُناك، ولم تتمالك نفسها من البُكاء أثناء روايتها للواقعة.وروت ريهام تفاصيل الواقعة عبر فيديو نشرته عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، قائلة، إنه أثناء تواجدها أمام منزلها تستجم بالأجواء وبجوارها أولادها ومن بينهم طفل صغير، مر بجوارها 6 شباب صغار في أوائل العشرينات، وطلبوا التقاط صور تذكارية معها، لكنها رفضت الأمر، مُبررة ذلك بأنها غير جاهزة للتصوير في الوقت الحالي.وأضافت في الفيديو: "رد فعل الشباب كان عنيفا، حيث قاموا بالتحرش بي، وقالوا ياعم سيبك منها دي رد سجون"، وانهارت ريهام سعيد بالبكاء بعد توجيه هذه التهمة إليها.