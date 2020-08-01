محافظ الإسكندرية يزور قرية الموحدين لرعاية الأيتام وذوي الهمم (صور)

زار اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم السبت، قرية الموحدين لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بنطاق حي المنتزة ثان، والتي تضم حوالي ٨٠ طفلا تتراوح أعمارهم من شهور وحتى ١٨ سنة. وذلك لتهنئة الأطفال وذوي الهمم بعيد الأضحي المبارك والوقوف على وضع الأطفال واحتياجاتهم.وخلال الزيارة؛ أشاد المحافظ بالمستوى اللائق ومستوى الرعاية المقدمة للأطفال وذوي الهمم. ووجه الشكر إلى جميع القائمين بالدار، وطالبهم بضرورة الاستمرار على هذا المستوى الرائع من النظافة وتقديم الخدمات الجيدة للأطفال.وأعرب عن سعادته البالغة بوجوده وسط الأطفال لتهنئتهم بالعيد وتلبية كافة احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من الزيارة هو زرع روح البهجة والفرح على الأطفال في العيد. هذا واستفسر المحافظ من المسئولين بقرية الموحدين عن وجود أي احتياجات لهم، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لهم.جاء ذلك بحضور أميمة الشيخ رئيس لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية مصر، وطارق جمال الدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.