العراق: 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 01/أغسطس/2020 - 07:00 م
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 126 ألفا و704 حالات.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت - أنه تم تسجيل 1841 حالة شفاء في عموم البلاد، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 89 ألفا و275 شخصا، مشيرة إلى تسجيل 64 حالة وفاة جديدة، ليبلغ مجموع الوفيات 4805 حالات.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت - أنه تم تسجيل 1841 حالة شفاء في عموم البلاد، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 89 ألفا و275 شخصا، مشيرة إلى تسجيل 64 حالة وفاة جديدة، ليبلغ مجموع الوفيات 4805 حالات.