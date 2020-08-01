العراق: 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 126 ألفا و704 حالات.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت - أنه تم تسجيل 1841 حالة شفاء في عموم البلاد، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 89 ألفا و275 شخصا، مشيرة إلى تسجيل 64 حالة وفاة جديدة، ليبلغ مجموع الوفيات 4805 حالات.