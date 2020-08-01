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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:00 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
المنيا ـ على حسين
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تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، بالمراكز التكنولوجية، بمركزي المنيا وأبوقرقاص، مشيرًا إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع وإجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين.

وقال نائب المحافظ، إن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتسهيل إجراءات التصالح، ومنها إلغاء نظام الإيصالات الورقية واستبدالها بالإيصالات المميكنة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بملفات التحول الرقمي بالمحافظة وتهيئة البنية التكنولوجية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وكان محافظ المنيا، قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح، مناشدًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر 2020 وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات.

ومن جانب آخر، تفقد نائب المحافظ، بناءً على تكليف المحافظ، موقع انهيار جزء من منزل بقرية دروة، بمركز ملوي، حيث تبين أن المنزل قديم ومبنى بالطوب اللبن، ومكون من طابقين على مساحة 70 مترا، وترتب على الانهيار إصابة 4 أشخاص، تماثل للشفاء ثلاثة منهم وجار تقديم العلاج حاليا للحالة الرابعة بمستشفى الجامعة.

ووجه نائب المحافظ، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل، والمنازل المجاورة، للتأكد من سلامتها، كما قامت الوحدة المحلية بملوي، بفصل التيار الكهربائي والمياه عن المنزل، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل كردون أمنى من الشرطة حول المكان، وتم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة عاجلة للأسرة المنهار منزلها، والوحدة المحلية لتوفير سكن مؤقت بديل لهم في عمارات الأولى بالرعاية بالمركز.

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