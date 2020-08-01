وصول 500 راكب من 4 دول إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، 500 راكب من مختلف الجنسيات على متن 4 رحلات دولية قادمة من السعودية والإمارات وإيطاليا والسودان، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية.وخضع جميع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، حيث اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كما تم الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس خاصة بأماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.