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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 18 مليونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:53 م
كورونا
كورونا
وسام عطية
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أظهر أحدث إحصاء لرويترز، اليوم السبت، أن أكثر من 17.892 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 685.630 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أربعة ملايين و395.176 حالة إصابة و149.993 حالة وفاة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 2 مليون و675.676 حالة إصابة و92789 حالة وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة مليون و750.754 حالة إصابة و37396 حالة وفاة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 845.443 حالة إصابة و14.058 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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