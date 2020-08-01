كاتب صحفي: «100 مليون صحة» أعظم تجربة صحية في العصر الحديث

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالحافظ، رئيس تحرير مجلة "طبيبك الخاص"، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" أعظم تجربة صحية حدثت في العصر الحديث بمصر، حيث إنها قضت على فيروس كان ممتدًا من أيام الفراعنة، وهو "فيروس سي" الذي يعتبر من سلالة مرض البلهارسيا الذي كان منتشرًا في مصر منذ العصر الفرعوني قبل 7 آلاف عام.وأضاف "عبدالحافظ"، خلال لقائه ببرنامج "مانشت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن مجلة "طبيبك الخاص" في أول ظهورها كان يقوم بتحريرها أطباء يكتبون المقالات بأيديهم، مشيرًا إلى أن الصحفيين لم يلتحقوا بالكتابة فيها سوى خلال الـ10 سنوات الماضية، مؤكدا: "نثق في الطبيب أن يكتب المعلومة بنفسه".وأفاد بأن الصحافة المتخصصة هي الحصان الأسود الرابح، مشيرًا إلى أن القارئ يهمه صحته النفسية والجسدية وطرق التغذية السليمة التي يجب أن يتبعها في حياته، لذلك يلجأ إلى القراءة في الصحافة الطبية ليأخذ ما يهمه.