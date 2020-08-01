جريدة كويتية: «أزمة معلمين» تواجه وزارة التربية بعد «وقف الطيران»

أكدت جريدة «الرأي» الكويتية أن وزارة «التربية» ستواجه أزمة جديدة بشأن عودة معلميها العالقين في الخارج بعد قرار وقف الطيران إلى 31 دولة.وكشف مصدر تربوي لـ«الرأي»، أن الوزارة ستبحث الوزارة إمكانية استثنائهم من القرار بعد عطلة العيد مباشرة بالتنسيق مع «الصحة» والجهات الحكومية المختصة.وأكد المصدر أن المدارس تعاني نقصا كبيرا في المشغول الفعلي من المعلمين، لا سيما في بعض التخصصات ذات العجز، مبينا أن وقف التعاقدات المحلية والخارجية واستقالات المعلمين السنوية منذ بدء الأزمة الصحية سيؤثر سلبا على بدء العام الدراسي المقبل، حتى وإن كان بنظام «التعليم عن بعد» مرجحا مخاطبة وزارة الصحة لاستثنائهم على غرار نظرائهم العاملين في الوظائف الطبية.