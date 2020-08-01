روسيا تدعو بيلاروسيا للإفراج السريع عن مواطنيها المُعتقلين

قال ديمتري ميزينتسيف سفير روسيا في مينسك اليوم السبت، إن بلاده تدعو إلى الإفراج السريع عن مواطنيها في بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، وتحث على التعاون الوثيق بين وكالات إنفاذ القانون في روسيا البيضاء والمحامين بخصوص هذه القضية.ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن ميزينتسيف قوله، "نصر على أن يتم الإفراج عن مواطنينا في أقرب وقت ممكن ونتعاون بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون البيلاروسية ومحاميينا".كانت روسيا طلبت تفسيرا من روسيا البيضاء يوم الخميس الماضي، بعد أن اعتقلت الأخيرة مجموعة قالت إنهم مرتزقة روس وقالت إنها تشتبه في تآمرهم لارتكاب "أعمال إرهابية" قبيل الانتخابات الرئاسية.وتهدد الاعتقالات بالإضرار بالعلاقات مع روسيا الحليف التقليدي لروسيا البيضاء، وتمثل الانتخابات أكبر تحد منذ سنوات للرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي قضى على أغلب الأصوات المعارضة على مدى أكثر من ربع قرن أمضاه في الحكم في البلد الواقع بين روسيا وبولندا العضو في الاتحاد الأوروبي.وقالت سلطات بيلاروسيا، إنها تلقت معلومات عن وجود أكثر من 200 مقاتل دخلوا البلاد لإثارة اضطرابات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم التاسع من أغسطس.وقال سفير روسيا لدى روسيا البيضاء يوم الخميس الماضي، إن الروس الذين اعتقلتهم مينسك وقالت إنهم مرتزقة كانوا يخططون للسفر إلى إسطنبول.