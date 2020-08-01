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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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رانيا يوسف تشعل «انستجرام» بإطلالة جديدة

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:44 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رباب الأهواني
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شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" بصورة جديدة لها.

وظهرت من أمام البحر بفستان صيفي مكشوف الذراعين ومنقوش برسومات ناعمة وزينت إطلالتها بـ كاب بيچ ونظارة شمسية.

وكانت منصة "شاهد" كشفت عن الملصق الدعائي للمسلسل المنتظر "الحرامي".

مسلسل "الحرامي" من بطولة رانيا يوسف وبيومي فؤاد وكارولين عزمي وأحمد داش، وهو عمل كوميدي تشويقي، والعمل" مكون من 10 حلقات ومن إخراج محمد سلامة.

كانت الممثلة رانيا يوسف أشادت بقرار النيابة العامة، بحبس المتهم أحمد بسام زكي 10 أيام على ذمة التحقيق؛ بعد تقديم عدد من الفتيات بلاغات تفيد بتحرشه بهم.

ونشرت رانيا يوسف صورة من بيان النيابة العامة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وعلقت قائلة: "شكرا القضاء المصري تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

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