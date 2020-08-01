خلاف تركي إيطالي في ليبيا بعد منع أنقرة نزول قواتهم بمصراتة

كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، عن خلافات حادة بين تركيا وإيطاليا، بعد منع القوات التركية بالكلية الجوية في مدينة مصراتة الليبية الخاضعة لسيطرة حكومة فائز السراج، أمس، نزول 40 جنديا إيطاليا وطالبتهم بالعودة على متن نفس الطائرة التي هبطت بهم.من جانبها؛ أكدت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الإيطالي أن ما حدث لقواتهم أمس في مصراتة أمر غير مقبول وسخيف وعلى الحكومة الإيطالية تقديم إيضاح فوري، ولك وفق صحيفة "المرصد" الليبية.وأشارت مصادر ليبية إلى أن الضباط الأتراك أبلغوا الجنود الإيطاليين بضرورة وجود تأشيرة خاصة في جوازاتهم قبل الهبوط بمصراتة، مؤكدة أن أن الجنود الإيطاليين يتبعون للواء جولياني الطبي العامل منذ عام 2016.يأتي ذلك فيما تفقد القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في وقت سابق اليوم كتيبة طارق بن زياد المقاتلة، مشيدا بالاستعداد القتالي التام لتنفيذ أي مهام يكلفون بها.