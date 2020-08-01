القوات الخاصة الروسية ستحصل على عربات ومدرعات قتالية متطورة

أعلنت مصادر في الجيش الروسي أن القوات الخاصة وقوات الإنزال المظلي في الجيش ستحصل على مجموعة من العربات القتالية المتطورة.وقال اللواء وقائد قوات الإنزال المظلي في الجيش الروسي، أندريه سيرديوكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه: "سيتم تجهيز القوات الخاصة في الجيش بعربات "باجي" قتالية خفيفة وسريعة الحركة، مطورة عن مركبات "ستريلا" القتالية الروسية".وأضاف سيرديوكوف، أن: "هذه العربات ستتمتع بخصائص فريدة، وسيكون لها القدرة على الحركة بسرعة تصل إلى 155 كلمساعة".وأشار إلى أن روسيا وفي إطار تجهيز قواتها العسكرية بالمعدات والآليات العسكرية الحديثة ستواصل دعم القوات بدفعات جديدة من مدرعات "بي إم دي-4 إم" وناقلات الجنود المصفحة المعدلة "بي تي أر - إم دي إم"، لافتا إلى أن نحو 70% من قوات الإنزال المظلي والقوات الخاصة في الجيش الروسي ستحصل على عربات قتالية حديثة حتى بداية الشهر الأول من العام القادم.واستعرضت روسيا مؤخرا نموذجا جديدا معدلا من عربات "ستريلا" المصفحة المطورة عن عربات "تايجر"، والتي أتت بهيكل مصفح يزن 4.7 طن قادر على حماية طواقمها من انفجارات الألغام والعبوات الناسفة ومن أعيرة بنادق كلاشنيكوف -47 الآلية وأعيرة بنادق وقناصات.