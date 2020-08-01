كاتب: أزمة كورونا كلمة السر في عودة الصحافة الطبية المتخصصة

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالحافظ، إن الصحافة الورقية ستنحسر وستصبح رمزًا فقط، موضحا: "بعد قعدة البيوت بسبب أزمة كورونا، أصبحت الرقمنة هي الحل في الصحافة وأصبح أمرًا واقعًا يجب تقبله"، لافتا إلى أن أزمة كورونا كانت كلمة السر لرجوع الصحافة الطبية المتخصصة مرة أخرى.وأضاف "عبدالحافظ"، خلال لقائه ببرنامج "مانشت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن مجلة "طبيبك الخاص" الطبية، تعتبر مرجعا وكتاب يستفيد الفرد من المقالات التي تنتشر بها على مدار الوقت، منوّهًا بأن يوسف السباعي وأنيس منصور كتبا داخلها عن تجارب شخصية مع الأمراض.وأشار إلى صدور 7 أعداد من مجلة "طبيبك الخاص" في ظل أزمة كورونا ستجعل منها مرجعًا فيما بعد، ومثلما كانت مرجعًا للبلهارسيا في فترة السبعينات ستصبح مرجعًا في عام 2020 لأزمة كورونا.