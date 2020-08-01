تونس والمغرب يؤكدان حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، حرصهما المتبادل على تطوير العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اليوم السبت بين الرئيس قيس سعيد، والملك محمد السادس، تم خلاله تبادل التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك.