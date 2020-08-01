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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مظاهرات في برلين ضد قيود كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:01 م
مظاهرات في برلين
مظاهرات في برلين
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تجمع الآلاف، اليوم السبت، أمام بوابة براندنبورج في وسط العاصمة الألمانية برلين، ضد القيود التي فرضتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وذكرت قناة "برلين براندنبورج" الإخبارية المحلية (ار بي بي)، أن آلاف الأشخاص خرجوا في تظاهرات كبيرة إلى الشوارع في وسط مدينة برلين ضد سياسات كورونا.. وقالت إنه نظرًا لأن العديد من المشاركين لا يلتزمون بتدابير الحماية المقررة فى برلين من التزاحم والتباعد وارتداء الأقنعة الطبية، فإن الشرطة الألمانية ترغب في حل المسيرة التي تجمعت بكثافة حول بوابة "براندنبورغ".

وأضاف التقرير أن التظاهرات قد بدأت منذ الصباح تحت رعاية العديد من المبادرات ضد تدابير الحماية في برلين، لافتا إلى تصريحات متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية بأن المنظمين غير قادرين على الامتثال لإجراءات الحماية والوقاية، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد ذلك.

من جانبها، قالت الشرطة إن نحو 20 ألف شخص تجمعوا في المسيرة في شارع 17 يونيو بالقرب من بوابة براندنبورغ يوم السبت.

ودعا عدد من التحالفات والأحزاب الألمانية المواطنين إلى القدوم إلى برلين للاحتجاج على الإجراءات الحكومية للحد من فيروس كورونا.

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