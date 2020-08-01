لحظة سقوط رافعة ضخمة على حوض بناء سفن في الهند (فيديو)

عرضت فضائية «روسيا اليوم» فيديو يرصد لحظة سقوط رافعة على حوض لبناء السفن في الهند.وقالت السلطات المحلية في الهند، إن 11 عاملا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب خمسة آخرين بسبب انهيار رافعة ضخمة على حوض لبناء السفن.وأثناء تجربة الرافعة الجديدة من أجل التأكد من قوتها وقدرتها على تحمل الوزن، وقع الحادث في حوض بناء سفن تابع للحكومة.ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر لحظة انهيار الرافعة.وحاول رجال الإنقاذ قطع الرافعة وإزالة حطامها؛ للتأكد من تواجد قتلى أو مصابين أسفلها أم لا.