برلماني بحريني سابق: الإعلام المرتزق في تركيا أجير وفاشل (فيديو)

قال جمال بو حسن عضو مجلس النواب البحريني السابق، إن كل الإعلام المرتزق يعيش على التمويل الخارجي ويعمل على شق الصف العربي، موضحا أن التراشق بالكلمات بين إعلام الجزيرة وإعلام تركيا كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن هذا التراشق مسمار في نعش العلاقات التركية القطرية، ومسمار في نعش الإمبراطورية العثمانية المزعومة.وأضاف جمال بو حسن، في مداخلة هاتفية عبر فقرة "الآن" المذاعة على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن الإعلام المرتزق في تركيا يتأثر بانخفاض التمويل الذي يصل إليه من قطر أو غيرها، متابعًا: "هذا إعلام أجير وفاشل ولا يمتهن رسالة الإعلام النزيهة".وتابع: "أي إعلام يُبنى على التمويل الخارجي، سوف يتأثر بشكل أو بآخر بقلة التمويل"، مؤكدًا أن النظام المأجور لديه تناقضات كبيرة في رسالته الإعلامية، حيث استغل هذا الإعلام الممول قضية "آيا صوفيا" بشكل بشع من الناحية الإسلامية والسياسية والجغرافية.واستكمل: "ما بُني على باطل فهو باطل، نرى هذا الإعلام المأجور استغل مسجد آيا صوفيا في البداية بالمدح، والآن يستغلها بالذم، وهو الأمر الذي يؤكد أنه ليس لديه رسالة ولا مضمون ولا يمتلك أي مبادئ، لكنه أجندة تخدم المصالح العليا".