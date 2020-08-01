أحدث ظهور لـ يوسف الشريف مع زوجته (صور)

شارك الفنان يوسف الشريف جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر" بصورة جديدة تجمعه بزوجته.وظهر الفنان يوسف الشريف بجوار زوجته في حديقة منزله.وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهوره، وانهالت عليه التعليقات، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: " ‎كل سنة وإنت طيب، ‏ربنا يخليكم لبعض ويخليلكم أولادكوا وتفرحوا بيهم يارب، كل سنة وإنتوا طيبين وبخير وسعادة وكل الأسرة الكريمة".يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف هو مسلسل النهاية الذي عُرض في رمضان 2020."النهاية" ينتمي لنوعية أعمال الخيال العلمي وتدور أحداثه في المستقبل وبالتحديد عام 2120، حول كره يوسف الشريف، للتكنولوجيا والتطور السريع الذي يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول الطرق وقف هذا التطور، وتتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.