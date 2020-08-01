4 مشروبات لهضم «فتة العيد»

• الشاي الأخضر

• النعناع

• الماء

• الزنجبيل

يعتبر تناول اللحوم بعيد الأضحى من العادات الهامة والتى لا غنى عنها، فلا صوت يعلو فوق صوت "الفتة واللحمة".وتشهد أيام العيد تناول الكثير من اللحوم، الأمر الذى يتسبب فى الكثير من المشاكل الخاصة بالمعدة، والتى أبرزها عسر الهضم.فى هذا التقرير نرصد أفضل المشروبات التي تساهم بشكل كبير فى تحسين عملية الهضم، وتجنب مشاكل الجهاز الهضمى، وفقًا لما ذكره موقع " هيلث لاين" الطبى.يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات التي يمكن تناولها بعد تناول أي نوع من الطعام، خاصة اللحم والأطعمة الدسمة، حيث ينصح بشرب كوب من الشاي الأخضر الدافئ بعد مرور نصف ساعة من تناول الطعام.يساعد النعناع في تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم، ويمكن شربه بمفرده أو إضافته أوراق النعناع الطازجة إلى كوب الشاي.من المشروبات الفعالة في تعزيز الهضم هي الماء، ويمكن شرب الماء بمفردها أو إضافة بعض من عصير الليمون إليها لتخليص الجسم من السموم.يعتبر الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم بشكل كبيرٍ في العديد من العلاجات الطبية، ومنها علاج اضطرابات المعدة، وذلك لاحتوائه على مواد كيميائية قد تساعد على تسريع عملية الهضم.