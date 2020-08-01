حبس متهمين بحيازة مواد مخدرة في السلام

أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بحيازة وترويج مخدر الحشيش، بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين هما "ع. م"، و"ن. خ"، وعثر بحوزتهما على (كمية من الحشيش وزنت 500 جراما) قبل ترويجها، والكسب غير المشروع منها.وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام سائق وسيدة بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما على كمية من الحشيش، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.