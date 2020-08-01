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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تتفق مع شركتى أدوية لتوفير لقاح فيروس كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:59 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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توصلت الحكومة اليابانية إلى اتفاق مع شركة صناعة الأدوية (فايزر) وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية (بيوإن تك) لتوريد 120 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى اليابان بحلول نهاية يونيو 2021.

ونقلت صحيفة "ذا جابان تايمز"، اليوم السبت، عن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، قوله إن الحكومة اليابانية تجري محادثات مع شركات أخرى أيضًا في ظل سعيها لتوفير لقاح آمن وفعال في أقرب فرصة، مشيرًا إلى أن اليابان ستعجل المحادثات مع الشركتين من أجل توقيع العقد النهائي، إلا أنه لم يكشف عن أي تفاصيل مالية للاتفاق.

وأعلنت شركتي (فايزر) و(بيوإن تك) الأسبوع الماضي عن أنهما تجريان تجربة سريرية من لقاح محتمل يشمل ما يصل إلى 30 ألف مشارك، ويحددان هدفًا لتقديمه للمراجعة التنظيمية في أقرب وقت ممكن في أكتوبر.

ومن المتوقع أن تشمل الدراسة التي بدأت في الولايات المتحدة ما يقرب من 120 موقعًا للاختبار السريري حول العالم، بما في ذلك في الأرجنتين والبرازيل وألمانيا.

إذا نجحت التجربة وتم الحصول على التفويض أو الموافقة التنظيمية تهدف الشركتان إلى توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة على مستوى العالم بحلول نهاية العام وحوالي ١٫٣ مليار جرعة بنهاية عام 2021.

كما أعلنت شركتا فايزر وبيو إن تك في وقت سابق عن صفقة بقيمة ملياري دولار لتوفير 100 مليون جرعة مبدئية من اللقاح للولايات المتحدة.

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