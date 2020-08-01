رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الروسي يوقع قرار فتح الحدود مع أبخازيا

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:58 م
ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين
أ ش أ
طباعة
وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قرارا بشأن فتح الحدود الروسية مع جمهورية أبخازيا.

وقال مجلس الوزراء الروسي -في بيان اليوم السبت- "روسيا ترفع القيود عن عبور الحدود مع أبخازيا والتي تم فرضها سابقا بسبب الوضع المرتبط بفيروس كورونا، وقد وقع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين على قرار في هذا الصدد".

وسبق أن أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس كورونا في روسيا عن قرار فتح الحدود مع أبخازيا بناء على تقارير وزارة الصحة وهيئة الرقابة الصحية بعد دراسة الوضع الوبائي في هذه الدولة.

يذكر أن روسيا أغلقت حدودها البرية والبحرية مع جميع الدول في شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس (كورونا) وأوقفت جميع الرحلات الجوية الدولية، ويتم حاليا رفع القيود بشكل تدريجي مع تحسن الوضع الوبائي.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة الثلاثاء.. والفتيات يتصدرن القائمة

«التعليم» تحدد طلاب الثانوية العامة المسموح لهم بدخول الدور الثانى

تعرف على حالة الطقس فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

الصور

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بالاسم ورقم الجلوس

«مصر للطيران» تعلن وقف الرحلات للكويت

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»

فريد شوقى يروى «3»: قصة المعجبة التى أصبحت زوجتى

فريد شوقى يروى «2»: مشاهد من الجحيم الذى عشته فى بيت هدى سلطان

نجم الساعة

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

منوعات

اليونان تدشن أول متحف تحت الماء على حطام سفينة تاريخية

4 علامات تدل على الإصابة بضربة شمس

مصور يلوّن لقطات «مصر زمان»: جمالها فى بساطتها (صور)

«القراد» قد تصيب الإنسان بالشلل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
مدحت بشاى
تليفزيون الشعب
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
المزيد

الثقافة

روشتة يوسف إدريس للقراءة: لابد أن تكون محتاجا حتى تفتح لك بابها السحري

اعتذارًا للمرأة.. أشرف البولاقي يُصدر كتاب «عذابات الأنثى»

انطلاق مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية.. 15 أغسطس

«في الذكرى الـ 29 منذ رحيله».. طه حسين عن «يوسف إدريس»: قاص بالفطرة