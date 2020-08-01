مصطفى بكري يعلق على قرار الكويت بوقف الرحلات لمصر

علق مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على قرار هيئة الطيران المدني الكويتية بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة من بينها مصر، إثر التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد وبناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.وكتب «بكري» في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «قرار غير مبرر ولايستند لمعلومات صحيحة، لذلك أتمنى من الأشقاء الكويتيين مراجعة القرار في ضوء تقارير الصحة العالمية، خاصة أن عدد كبير من مستشفيات العزل في مصر لم يعد فيها أحد من المرضي، ناهيك عن تراجع نسبة المصابين والوفيات بنسبة كبيرة».وأعلنت مصر للطيران اليوم، إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارا من 1 أغسطس 2020 وحتى إشعار آخر.