المفوضية العليا بالعراق: مستعدون لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في شهر يونيو المقبل.وذكرت المفوضية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم السبت- "إنها تابعت كلمة رئيس الوزراء بشأن تحديد موعد للانتخابات المبكرة هو يوم 6 يونيو 2021 وكذلك تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن الانتخابات (أبكر) من الموعد الذي طالب به رئيس الوزراء".وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء حال توفرت الشروط التالية: أولا؛ قيام مجلس النواب بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات، وثانيا؛ أن يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للمادة 3 من الأمر رقم 30 لسنة 2005 لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.وأوضحت المفوضية أن الشرط الثالث هو أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية باجراء الانتخابات في وقتها المحدد.وطالبت المفوضية رئيس الحكومة بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة سابقا وإصدار القرارات اللازمة لحلها.ودعت المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المختصة الى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفّر الرقابة اللازمة لانجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية.وأكدت التزامها الكامل، بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل إخلاص وتفان، وعاهدت الشعب العراقي على وضع أصوات الناخبين بمرتبة الأمانة القانونية والاخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الانظمة الديمقراطية.كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن أمس الجمعة - في كلمة متلفزة - أن يوم السادس من يونيو 2021 سيشهد تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.