«رئيس الثانوية العامة»: إعلان الأوائل بعد إجازة العيد ونحذر من النصب

نصح الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، طلاب الثانوية العامة بقضاء إجازة عيد الأضحى دون قلق، مؤكدا أنه سيتم إعلان أسماء الأوائل والنتيجة كاملة عقب انقضاء الإجازة.وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الصفحات المزيفة المنتشرة على صفحات وتطبيقات السوشيال ميديا؛ التي تدعي ظهور النتيجة وتنشر صور غير صحيحة، مشددة على ضرورة عدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.وانتهت الإدارة العامة للامتحانات من إعداد التفاصيل النهائية للنتيجة ووضع اللمسات النهائية لها، التي شملت أسماء الطلاب الأوائل وصورهم الشخصية وأرقام تليفوناتهم لعرضها على وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لاعتماد النتيجة رسميا.كما جهزت كشوفا بالناجحين والراسبين والنسب التكرارية لمجموع درجات الطلاب ونسب النجاح المقارنة بالأعوام الماضية، وأكدت أن نسب النجاح هذا العام أزيد من العام الماضي.وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن الكنترولات كشفت على الأرقام السرية لكراسات الطلاب بكل شعب الثلاثة، وأعداد بيانات النجاح للطلاب حسب فئاتهم سواء كانوا ينتمون للمدارس الحكومية أو الرسمية لغات أو المنازل.كما تم تشديد الإجراءات الأمنية داخل أو خارج الكنترولات، لمنع تسريبات نتائج الطلاب لأي جهة قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حيث تم حظر دخول أي فرد انتهى عمله بالكنترول حتى إعلان نتيجة رسميا، ومنع مصاحبة أي أجهزة محمول أو فلاشات أو إلكترونية.