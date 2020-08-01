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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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3 عادات يومية يمكن أن تساعد فى تخفيف أعراض آلام الظهر

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:44 م
آلام الظهر
آلام الظهر
وكالات
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هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل المرء يعانى من آلام الظهر، لذا ينبغي تخفيف الضغط وتقليل أي إجهاد وحماية العمود الفقري.

وفيما يلي 3 عادات تساعد في تخفيف آلام الظهر:

1- الحفاظ على وضعية جيدة
تنصح إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، الأشخاص "بدعم وظائف الظهر". ولتخفيف الآلام، تأكد من أن ركبتيك تحت الوركين بقليل أثناء الجلوس.

وتذكر ألا تشد ساقيك أثناء العمل على المكتب، لأن ذلك يمكن أن يساهم في المشاكل المتعلقة بالوضعية. وينبغي أن تكون أي شاشة كمبيوتر أمامك مباشرة، على بُعد ذراع.

ومن الأفضل وضع الجزء العلوي من شاشة الكمبيوتر تقريبًا على مستوى العين، مع التأكد من تغيير وضعية الجلوس بقدر الإمكان، أي أخذ استراحة منتظمة كل ساعة، بالتجول في مكان العمل.

2- التمدد
البقاء في مكان واحد لفترة طويلة - سواء كنت واقفا أو جالسا أو مستلقيا - ليس جيدا لظهرك. وللتخفيف من أي ألم مرتبط بعدم النشاط، فإن أفضل خطوة هي تمديد أطرافك.

ويمكن أن تشمل أعراض آلام الظهر الخفيفة آلامًا قصيرة وحادة، أو ألًما خفيفًا في العضلات أو تصلبًا أو ضعف نطاق الحركة.

ومن أجل القيام بتمدد جيد، اجلس على الأرض أو كرسي مع جعل الأرجل مستقيمة أمامك. وطبّق وضعية الالتواء لمدة تصل إلى 30 ثانية، ثم عد إلى المركز وكرر على الجانب الآخر.

3- تمارين منطقة الوسط بانتظام
يمكن لنظام تدريبات القوة المنتظم أن يقلل من خطر الإصابات المرتبطة بالظهر.

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