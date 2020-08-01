«الطيب» وخادم الحرمين الشريفين يتبادلان التهانى بمناسبة عيد الأضحى

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هنأ فيه جلالته بعيد الأضحى المبارك، والخروج من المستشفى بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها.من جانبه، هنأ خادم الحرمين الشريفين، شيخ الأزهر الشريف، بعيد الأضحى المبارك، معبرًا عن شكره لجلالته على ما أبداه فضيلته من مشاعر وصادق الدعوات.