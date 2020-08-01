متوسط ​​صادرات النفط العراقية 2.76 مليون برميل فى يوليو

قالت وزارة النفط العراقية فى بيان اليوم السبت: إن إجمالي متوسط صادرات البلاد النفطية بلغ 2.763مليون برميل يوميًا في يوليو.وأضافت الوزارة في بيان: أن الصادرات شملت 2.668 مليون برميل يوميًا من حقول النفط الجنوبية في البصرة، قائلة إن عائدات إجمالي الصادرات بلغت 3.487 مليار دولار. وبلغ متوسط ​​سعر البرميل 40.70دولار.وتضرر العراق، الذي تعتمد ميزانيته بشكل شبه كامل على عائدات النفط، من انخفاض أسعار الخام خلال أزمة جائحة كورونا، كما قام بتخفيض صادراته لتتوافق مع تخفيضات الإنتاج التي حددتها منظمةالبلدان المصدرة للبترول (أوبك).